184 yıllık geçmişe sahip olan PTT, 2018 yılında Varlık Fonu'na devredilmesinin ardından üst üste 5 yıl zarar verdi. 2023'te yaşanan zarar, önceki yıllara göre büyük bir artış gösteren politikacının tarihindeki en yüksek zararın ortaya çıkmasına ulaştı. 2019'dan 2023'e kadar olan süreç, toplam zarar yaklaşık 5 milyar TL'ye dayandı.

PTT'nin zararını artıran yönetim kurulu üyelerine ise ödül gibi maaşlar verildi. Genel müdür ve 6 yönetim kurulu üyesine 2023 yılında toplam 9 milyon TL ödeme yapıldı. Yönetim kurulunun, yüksek maaşlarla ödüllendirilmesine rağmen performanslarına zarar verdiğine dikkat çekildi.

Varlık Fonu'nun etkisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, PTT'nin 2018'de Varlık Fonu'na devredilmesinin ardından parlamentonun hızla değiştiği belirtildi, PTT'nin zararlarının büyütülerek özelleştirilmesiyle çalışıldığını ifade etti.

PTT'nin kişisel durumu ve yüklenici ihale sorunu

Tahtasız, PTT'nin posta ve kargo hizmetlerini yurt dışında yükleniciler aracılığıyla gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunda büyük meblağlar ödendiğini belirtti. Ayrıca bu hizmetlerin ihalelere çıkılmasından doğrudan temin yöntemiyle verildiği vurgulandı.