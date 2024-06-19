Putin 24 Yıl Sonra Kuzey Kore'de! İki Ülke Arasında Anlaşma Imzalandı

Putin'in Kuzey Kore'ye ziyareti sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapılan görüşmeler sonucunda, iki ülke arasında "Stratejik Ortaklık Anlaşması" imzalandı. Anlaşma, ülkelerden birine yapılacak olası bir saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı içeriyor.

Putin'den önemli açıklamalar

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Kuzey Kore ile imzalanan anlaşmanın önemine değinerek, "Kuzey Kore ile imzaladığımız anlaşma ülkelerimize saldırı durumunda karşılıklı yardımı da içeriyor. Rusya ve Kuzey Kore, yıllardır sağlam dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri ile birbirine bağlı. Bu ilişkiler, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkelerine dayanmaktadır" dedi.

Putin ayrıca, Rusya'nın Ukrayna politikalarına Kuzey Kore'nin verdiği desteği takdir ettiklerini belirterek, "Ukrayna meselesi dahil olmak üzere Rus politikasına yönelik tutarlı ve değişmez desteğinize değer veriyoruz. ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya dayatmaya çalıştığı hegemonik ve yayılmacılık politikasına karşı mücadelemizde desteğinizi önemsiyoruz." ifadelerini kullandı. Putin, Kim Jong Un'u Moskova'ya davet ettiğini de sözlerine ekledi.

"İlişkilerimiz en yüksek refah döneminde"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ise Putin ile görüşmenin stratejik önemine dikkat çekerek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, en yüksek gelişim dönemine girdi ve stratejik öneme sahip. Bu ilişkiler, geçen yüzyılda Kore-Sovyet ilişkileri dönemiyle bile kıyaslanamayacak kadar yüksek refah dönemine girdi" dedi.

Kim, Kuzey Kore'nin Rusya'nın dış politikasına desteğini vurgulayarak, "Kuzey Kore hükümeti, güçlü Rusya Federasyonu'nun dünyada stratejik istikrar ve dengenin korunmasındaki önemli misyonunu ve rolünü takdirle karşılıyor. Rus hükümeti, ordusu ve halkını, ülkenin egemenliğinin, güvenlik çıkarlarının ve toprak bütünlüğünün korunması amacıyla Ukrayna'da özel askeri operasyonu uygulamasında destekliyoruz" diye konuştu.