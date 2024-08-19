Rusya, neoliberal değerlerden kaçmak isteyen Batılılar için yeni bir fırsat sunuyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu kişilere Rusya'da geçici ikamet izni verecek bir kararnameyi imzaladı. Bu karar, Batılı ülkelerdeki neoliberal politikaların eleştirildiği bir dönemde, Rusya'nın geleneksel değerlerini vurgulayan bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Detaylar

Putin'in onayladığı kararnameye göre, neoliberal ideallerden kaçmak isteyen Batılılar, Rusya'da geçici ikamet izni başvurusu yapabilecekler. Bu kişilerden, Rus dili, Rus tarihi ve temel yasaları hakkında bilgi belgeleri sunmaları gerekmeyecek. Kararnamede, başvuruların kabul edilmesinin, Batılı ülkelerin neoliberal politikalarına karşı bir tepki olarak görülebileceği belirtiliyor.

Rusya'nın açılımı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na verilen talimat doğrultusunda, bu tür başvurulara Eylül ayında en erken üç aylık vize verilmesi planlanıyor. Putin, bu adımı sık sık vurguladığı "geleneksel aile değerleri" ve "Rus manevi değerleri" açısından bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor.

Geçmiş örnekler

Geçtiğimiz Kasım ayında, Rusya Yüksek Mahkemesi tarafından LGBT hareketinin "aşırılıkçı bir örgüt" olarak kabul edilmesi, Rusya'nın bu konuda net bir tutum sergilediğini gösteriyor. Yeni kararname, bu tutumun bir devamı olarak değerlendiriliyor ve Rusya'nın geleneksel değerlerini koruma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor.