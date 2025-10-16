Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Şara, devrik lider Beşar Esad’ın savaş suçları nedeniyle Suriye’ye iadesini talep edecek.

Şara’dan Moskova ziyareti

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, bugün Moskova’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Şara, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede önce Putin’in konuşması yapılırken, ardından Şara’nın kısa bir açıklama yapması bekleniyor.

Esad’ın iadesi gündemde

Şara’nın görüşmelerinde devrik lider Beşar Esad’ın Suriye’ye iadesini talep etmesi öne sürülüyor. Esad’ın işlediği iddia edilen savaş suçlarından dolayı yargılanması planlanıyor. Şara, ayrıca Rusya’nın Tartus Deniz Üssü ve Hmeymim Hava Üssü’ndeki varlıkları hakkında da görüşmeler yapacak.

Hakkında tutuklama kararı çıkmıştı

Suriye, Aralık 2024’ten bu yana Rusya’ya sığınan Esad hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkardı. Suriye 7. Soruşturma Mahkemesi Hakimi Tevfik el-Ali, Esad’a yöneltilen suçlamaların arasında kasten adam öldürme, ölüme sebebiyet veren işkence ve özgürlükten yoksun bırakma bulunduğunu açıkladı.

Hakim el-Ali, “23 Kasım 2011’de Dera’da hayatını kaybedenlerin yakınlarının açtığı dava üzerine tutuklama kararı çıkardık. Karar, Interpol üzerinden uluslararası düzeyde yaygınlaştırılabilir ve sistematik ihlallerden sorumlu kişilerin yargılanmasına zemin hazırlar. Yasal süreç, suçluların tümüne ulaşılana kadar devam edecek” dedi.