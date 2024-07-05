Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Kremlin’de gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya’nın Ukrayna’da kalıcı bir çözümden yana olduğunu ifade etti. Putin, “Rusya, çatışmanın tam ve kesin bir şekilde sona erdirilmesinden yanadır” dedi.

Orban ile kritik görüşme

Putin ve Orban, Kremlin’de yaklaşık 2,5 saat süren görüşmelerde, Ukrayna’daki durum dahil uluslararası ve bölgesel konuları ele aldı. Putin, Orban’ın Kiev’de gerçekleştirdiği görüşmelerden bahsederek, bir dizi teklif sunduğunu ve Rusya ile müzakerelere başlanması için ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti.

Putin, Rusya’nın her zaman çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesini desteklediğini vurguladı ancak karşı tarafın bu yolu tercih etmediğini söyledi. “Çatışmanın sponsorları, Ukrayna halkını Rusya’ya karşı savaşta kurban olarak kullanmaya çalışıyor” diyen Putin, Kiev yönetiminin savaşı sona erdirmek istemediğini, zira bu durumun seçimlere gidilmesi anlamına geleceğini ve mevcut liderlerin kazanma ihtimalinin düşük olduğunu ileri sürdü.

Kalıcı çözüm için şartlar

Putin, Rusya’nın savaşa son vermek için şartlarını açıkladığını belirterek, “Kiev rejiminin kayıplarını telafi etmek, yeniden gruplaşmak ve silahlanmak için kullanacağı bir ateşkes veya bir tür duraklama olmamalı” dedi. Ayrıca, Ukrayna’nın Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinden tüm güçlerini çekmesi gerektiğini vurguladı.

Orban| Barış için mücadele

Macaristan Başbakanı Orban, Macaristan’ın AB Dönem Başkanlığı çerçevesindeki en önemli görevinin barış için mücadele etmek olduğunu söyledi. Orban, Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu şeyin barış olduğunu ve barışa giden en kısa yolun bulunması gerektiğini vurguladı. “Rusya Devlet Başkanı’nın üç önemli konudaki düşüncelerini duymak istedim. Bunlar, barış girişimleri, ateşkes ve barış müzakereleri ile savaş sonrası Avrupa’nın nasıl olacağı” ifadelerini kullandı.

Orban, Moskova ve Kiev’in çatışmaya ilişkin pozisyonlarının birbirinden uzak olduğunu vurgulayarak, savaşı sona erdirmek için önemli çaba gerektiğini söyledi.