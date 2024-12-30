Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle Türk şirketi Anadolu Efes ve Belçikalı AB InBev’in ortak girişimi olan AB InBev Efes şirketine kayyım atadı.

Kararnamede, şirketin varlıklarının geçici bir süre için “GK Vmeste” adlı kuruluş tarafından yönetileceği ifade edildi. Bu karar, hem Türkiye’de hem de uluslararası piyasalarda büyük yankı uyandırdı.

Borsada sert düşüş

Putin’in bu kararı, İstanbul Borsası’nda işlem gören Anadolu Efes hisselerinin bir anda %10 değer kaybetmesine neden oldu. Şirket hisselerindeki düşüş, yatırımcılar arasında endişe yarattı.

Rusya’da kayyım atamaları devam ediyor

Rusya, daha önce de yabancı şirketlerin varlıklarını geçici yönetim altına almıştı. Geçtiğimiz aylarda Danone ve Carlsberg gibi uluslararası devlerin varlıklarına da benzer şekilde kayyım atanmıştı.

Rusya’nın bu adımları, özellikle Ukrayna Savaşı sonrası Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara karşı ekonomik bir misilleme olarak yorumlanıyor. Putin yönetimi, stratejik öneme sahip şirketlerin yönetimini kontrol altına alarak ekonomik güvenliği sağlamaya çalışıyor.

AB InBev Efes, Rusya’nın en büyük bira üreticileri arasında yer alıyor. Ortak girişim, Türkiye’den Anadolu Efes ve Belçika’dan AB InBev iş birliğiyle kurulmuştu. Şirket, hem Rusya hem de BDT ülkelerinde geniş bir pazar ağına sahip.

Yatırımcılar ve şirket yetkilileri ne diyor?

Anadolu Efes’ten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yatırımcılar kararın uzun vadeli etkilerini değerlendirmeye başladı. Ekonomistler, bu tür müdahalelerin küresel piyasalar üzerinde belirsizlik oluşturabileceği görüşünde.