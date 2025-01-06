Doğum oranlarındaki düşüş harekete geçirdi

Rusya’da doğum oranlarının 25 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi üzerine, hükümet dikkat çekici adımlar atmaya başladı. Özellikle öğrenci annelere yönelik nakit destekler ve kısıtlamalarla nüfus artışı teşvik ediliyor.

Karelya Cumhuriyeti’nde 25 yaş altı üniversite öğrencisi annelere 100 bin ruble (yaklaşık 910 dolar) ödeniyor. Benzer uygulamalar ülke genelinde en az 11 bölgede hayata geçti.

Devlet teşvikleri artıyor

Federal hükümet, 2025 itibarıyla ilk kez anne olanlara 677 bin ruble (6,150 dolar), ikinci çocuğunu doğuranlara ise 894 bin ruble (8,130 dolar) ödeme yapacak.

Savaş ve göç krizi demografiyi sarsıyor

Ukrayna savaşı, nüfus sorununu derinleştiriyor. 600 bini aşkın ölü ve yaralı, 1 milyondan fazla genç ve eğitimli Rus’un göç etmesi krizin boyutunu büyütüyor.

Kürtaj kısıtlamaları ve yeni politikalar

Hükümet, nüfus artışı için kürtaj erişimini kısıtlayıp “çocuk yapmamayı teşvik eden” propagandayı yasakladı. Medyada ise anneliğin önemi vurgulanıyor.

Rusya'nın geleceği tehlikede mi?

Birleşmiş Milletler’e göre, Rusya’nın 146 milyon olan nüfusu 2100’de 74-112 milyon arasına düşebilir. Kremlin, bu durumu "felaket" olarak tanımlıyor. Ancak savaştan ekonomiye birçok etken, bu hedefleri baltalayabilir mi?