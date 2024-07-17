Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da hükümet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, kripto para madenciliğinin ülkenin toplam elektrik tüketiminin yüzde 1,5'ini oluşturduğunu belirtti. Putin, bu durumun belirli bölgelerde elektrik açığına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dijital teknolojiler ve yasal çerçeve

Putin, dijital teknolojilerin hızla geliştiğine dikkat çekerek, Rusya'nın bu gelişmeleri kaçırmaması için yasal çerçevenin, altyapının ve dijital varlıkların dolaşımı için gerekli koşulların geliştirilmesinin önemini vurguladı. Putin, Rusya Merkez Bankası'nın Ağustos 2023'te dijital ruble için test sürecini başlattığını hatırlattı ve dijital rublenin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Kripto para madenciliğinin artan talebi

Putin, kripto paraların küresel ticarette daha fazla talep gördüğünü ve dijital para birimlerinin madenciliğinin dünyanın hemen her yerinde yapılabildiğini ifade etti. Ancak bu sürecin çok fazla elektrik gerektirdiğini belirtti.

Elektrik tüketiminde kontrolsüz artış

Rusya'da kripto para madenciliği için yılda 16 milyar kilovatsaat elektrik tüketildiğini belirten Putin, bu rakamın ülkenin toplam elektrik tüketiminin neredeyse yüzde 1,5'ini oluşturduğunu ve büyümeye devam ettiğini söyledi. Kripto para madenciliğinin elektrik tüketimindeki kontrolsüz artışının belirli bölgelerde elektrik açığına yol açabileceğini vurguladı. Putin, bu durumun diğer yatırım ve altyapı projelerini etkileyebileceğini ve buna yönelik sistematik önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.