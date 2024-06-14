Radyo Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı yöneticileriyle bir araya gelen Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan askerlerini çekmesi ve NATO'ya katılma planlarından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

"Gerçek bir barış teklifi yapıyoruz"

Putin, "Ukrayna'ya bugün tekrar gerçek bir barış teklifi yapıyoruz. Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz." ifadesini kullanarak, Ukrayna'nın bu şartları yerine getirmesi halinde derhal ateşkese geçilip müzakerelere başlanacağını söyledi.

Şartların detayları

Putin açıklamasında, "Ukrayna'nın birliklerini tam da bu bölgelerin idari sınırlar dahilindeki tüm topraklarından çekmesi ve NATO'ya katılma planlarını reddettiğini resmen bildirmesi gerekiyor. Kiev böyle bir karara hazır olduğunu açıklar açıklamaz ve bu bölgelerden gerçek anlamda asker çekmeye başlar başlamaz, bizim tarafımızdan derhal ateşi kesme ve müzakerelere başlama emri verilecektir," dedi.

Barış teklifi ve olası sonuçları

Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yeni bir barış teklifinde bulunduğunu ve bu koşulların reddedilmesi halinde Kiev ve Batılı müttefiklerinin daha fazla kan dökülmesinden sorumlu olacağını vurguladı. Ayrıca, "İsviçre’deki konferansa davet edilmedik. Rusya olmadan, bizimle açık ve sorumlu bir diyalog kurmadan, Ukrayna ve Avrupa güvenliği konusunda çözüm bulunması imkansız." diyerek, Batı'nın Rusya'yı dışlamasına yönelik eleştirilerde bulundu.