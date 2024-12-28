Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uçak kazasının Rus hava sahasında meydana geldiği için Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'e özür telefonu açtı.

Putin, Aliyev'i arayarak uçak kazası için özür diledi. Uçak kazasının Rus hava sahasında meydana gelmesinin ardından Aliyev'i arayan Putin özür diledi. Putin telefon görüşmesinde Ukrayna'nın İHA saldırısı yaptığını ve Rus hava savunmasının da bu saldırıları püskürttüğünü söyledi.

Azerbaycan Havayolları'na ait 67 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kentinde acil iniş yapmaya çalıştığı sırada düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise sağ kurtulmuştu.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait uçaklarla dün Azerbaycan’a getirilen 14 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, hayatını kaybeden dört kişinin cenazesi de Bakü'ye getirilmişti.

Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.