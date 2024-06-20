Putin, Seul’un Kiev’e silah sağlamasının büyük bir hata olacağını vurguladı ve bu durumun Rusya’nın hoşuna gitmeyecek karşılıklar doğurabileceğini belirtti.

Kuzey Kore ile silah işbirliği ihtimali

Batılı ülkelerin Ukrayna’yı silahlandırmasına karşılık atacakları adımlara değinen Putin, Kuzey Kore’ye silah tedarik edebileceklerini de açıkladı. “Bu silahları tedarik edenler bizimle bir savaşın içinde olmadığını söylüyor. Ben de Kuzey Kore ile yaptığımız anlaşmaları akılda tutarak diğer ülkelere silah tedarik etme hakkımızı saklı tuttuğumuzu söylüyorum” diyen Putin, Batılı ülkelerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini ima etti.

Kuzey Kore ile stratejik işbirliği

Putin, Kuzey Kore ile imzaladıkları stratejik işbirliği anlaşmasının sadece askeri saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı öngördüğünü belirterek, “Pyongyang’a saldırmayı planlamıyorsa Seul’ün bu konuda korkacak bir şeyi yok” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Güney Kore’nin kaygılarını yatıştırmayı amaçlasa da gerilimi artırabilecek nitelikte.

Ukrayna ile müzakerelere hazırız

Ukrayna’daki savaş hakkında da konuşan Putin, Kiev ile müzakerelere her zaman açık olduklarını ifade etti. “2022’de İstanbul’da varılan anlaşmalar Ukrayna tarafından da kabul edilebilir anlaşmalardı. Bu nedenle Ukrayna tarafıyla diyaloğu İstanbul ve Minsk temelinde sürdürmeye hazırız” dedi. Gazetecilerin müzakerelere ne zaman başlanabileceği sorusuna ise “Yarın bile başlayabilir. Rusya’nın önerileri zaten masada” şeklinde yanıt verdi.

Rus ordusunun hedefleri

Putin, Rus ordusunun Harkov’a ilerleyişine dair açıklamalarda bulunarak, kenti alma planlarının olmadığını söyledi. “Harkov’a yaklaşma gibi bir hedef yok. 6 ay önce yerleşim yerlerini korumak için güvenli bölge oluşturmaya başladık” diyen Putin, saldırıların devam ettiğini ve Rusya’nın verdiği sözleri tuttuğunu belirtti.

Nükleer güçler savaşa hazır

Nükleer silahlar konusunda da Batılı ülkelere uyarılarda bulunan Putin, “Rus Nükleer Kuvvetleri her zaman savaşa hazır durumdadır. Bu nedenle batılı ülkelerin şu an yaptıkları bizi rahatsız etmiyor. Ancak elbette yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Rusya’nın nükleer doktrininde olası değişiklikler düşünebileceğini belirterek, batılıların nükleer silah kullanma eşiğini düşürme çalışmaları karşısında stratejik yenilgiye uğramayı kabul etmeyeceklerini vurguladı.