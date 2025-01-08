Polonyalı yönetmen Patryk Vega, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hayatını anlatan ‘Putin’ filmiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Film, yapay zeka ve deepfake teknolojisi kullanılarak hazırlanırken, başrol oyuncusu Polonyalı aktör Slawomir Sobala, Putin’in beden dilini ve yüz ifadelerini iki yıl boyunca inceledi. Sobala’nın yüzüne, deepfake yöntemiyle Putin’in yüzü yerleştirildi.

Psikolojik-korku türünde bir film

Film, Putin’in çocukluğundan başlayarak hayatının çeşitli dönemlerini ele alıyor. Putin’in akran zorbalığına maruz kaldığı çocukluk döneminden, judo çalışmalarına, taksi şoförlüğüne ve romantik ilişkilerine kadar birçok sahne filme yansıtılmış. Filmde, Putin’in iktidara yükselişi, ABD ile ilişkileri, Çeçenistan ve Ukrayna savaşları gibi önemli siyasi olaylar da yer alıyor.

Gerçekliği sorgulayan bir yapım

Film, Polonya’daki AIO stüdyosu tarafından üç yıl süren bir çalışmayla hazırlandı. Yönetmen Vega, filmi “Gerçekliğe meydan okuyan gerçek bir hayat hikayesi” olarak tanımlıyor. Yapımcılar, en yüksek çözünürlükte detaylar elde edebilmek için gerçekçi bir model kullanmak zorunda kaldıklarını belirterek, Putin’i stüdyoya davet edemedikleri için deepfake teknolojisine başvurduklarını ifade ettiler.

Tartışmalara neden oldu

Film, Polonya’da ve uluslararası arenada büyük tartışmalara yol açtı. Fragmanda Putin’in dövüş sanatlarında yer aldığı, Boris Yeltsin ile yüzleştiği ve hatta kirli bir bebek bezi taktığı gibi sahneler dikkat çekti. Bu unsurlar, izleyiciler tarafından "gerçekliği sorgulayan" ve "provokatif" olarak yorumlandı.