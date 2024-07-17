1981 yılından bu yana iş dünyasına vergi, denetim, danışmanlık ve dijital hizmetler sunan PwC Türkiye, yönetim kadrosunu yedi yeni şirket ortağı ile güçlendirmeye devam ediyor. Bu atamalarla birlikte PwC Türkiye'nin ortak sayısı 75'e ulaştı.

PwC Türkiye'nin yeni şirket ortakları

PwC Türkiye'nin yeni şirket ortakları, farklı uzmanlık alanlarında deneyim sahibi isimlerden oluşuyor. İşte yeni şirket ortakları ve görev alanları:

Danışmanlık hizmetleri

Caner Dişcigil: Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Dişcigil, kariyeri boyunca birleşme ve devralma işlemlerinde uzmanlaşmıştır. Sağlık, teknoloji ve lojistik sektörlerinde danışmanlık yapmıştır.

Denetim hizmetleri

Baran Yılmaz: İstanbul Erkek Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Yılmaz, PwC Amsterdam Ofisi'nde de görev yapmış ve denetim alanında önemli tecrübe kazanmıştır.

Mehmet Önal: Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olan Önal, bilgi teknolojileri ve risk yönetimi konularında uzmanlaşmıştır.

Özge Arslan Yılmaz: Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Arslan Yılmaz, finansal hizmetler sektöründe denetim ve muhasebe danışmanlık projelerinde çalışmıştır.

Yelda Sefil Başarır: İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü'nden mezun olan Başarır, sermaye piyasaları ve muhasebe danışmanlığı alanlarında uzmanlaşmıştır.

Vergi hizmetleri

Burcu Esin Can: Vergi hizmetlerinde uzmanlaşmış ve bu alanda geniş bir deneyime sahip olan Can, PwC Türkiye'nin vergi hizmetleri alanında önemli katkılar sağlamaktadır.

Hukuk ve uyum bölümü

İlke Türeyen Fadıllıoğlu: Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Fadıllıoğlu, kurumsal yönetim ve uyum konularında deneyimlidir. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve önde gelen hukuk bürolarında çalışmıştır.

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu'nun değerlendirmesi

PwC Türkiye Kıdemli Ortağı Cenk Ulu, yeni atamalar hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "PwC Türkiye olarak müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet vermek için her geçen gün kadromuzu güçlendiren adımlar atmaya devam ediyoruz. Vergi, denetim, danışmanlık ve dijital hizmetler alanında yaptığımız yatırımlarla hedeflerimizi her geçen gün yükseltiyoruz. Bu vesileyle halihazırda şirketimizde çeşitli pozisyonlarda çalışan arkadaşlarımıza şirket ortaklarımız arasına katılmalarından dolayı yeni görevlerinde başarılar diliyorum."

PwC Türkiye hakkında

PwC, 151 ülkede 364 binden fazla çalışanıyla danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir. Türkiye'de ise 1981 yılından bu yana İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Eskişehir'deki beş ofisinde yaklaşık 2800 kişilik profesyonel kadrosuyla hizmet vermektedir.