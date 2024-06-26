İSTANBUL (AA) - 1000 Yatırımlar Holding AŞ'nin çatısı altındaki Meta Mobilite Enerji AŞ markası olan Q Charge, elektrikli otomobillerin şarj edilmesi için rezervasyon sistemi sunmaya başladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Q Charge'ın bu ay sunduğu yeni rezervasyon sistemi, kullanıcıların şarj istasyonlarını belirli bir zaman dilimi boyunca rezerve edebilmesini sağlıyor.

Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden uygun şarj istasyonunu seçip tarih ve saat belirleyerek rezervasyon yapabiliyor. Rezervasyon süresi boyunca şarj istasyonu yalnızca o kullanıcıya ayrılıyor ve diğer kullanıcılar tarafından kullanılamıyor. Şirketin gelecekteki hedeflerinin arasında kullanıcıların rezervasyon süresine yetişememesi durumunda farklı istasyonları kullanabilmeleri adına alternatif çözümler sunmak yer alıyor.

Q Charge, kendi yazılımını kullanarak haritalama, kullanıcı dostu arayüz ve güvenilir altyapı sunma yeteneğiyle ön plana çıkıyor.

Şirket, yenilenebilir ve temiz enerjiye odaklanarak, elektrikli şarj istasyonları ile sürdürülebilir enerji çözümleri sunmaya devam ediyor. Yeni rezervasyon sistemi, kullanıcıların şarj ihtiyaçlarını daha verimli ve planlı bir şekilde karşılamalarını sağlayarak enerji sektöründe yenilikçi çözümler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 1000 Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, Q Charge'ın yeni sisteminin, kullanıcıların deneyim ve enerji verimliliğini artıracağını belirtti.

Abdik, "Q Charge, yenilikçi çözümler ve sürdürülebilir enerji anlayışıyla geleceğe yatırım yapıyor. Rezervasyon özelliğimiz, kullanıcı deneyimini iyileştirirken enerji verimliliğini de artırıyor. Kendi yazılımımızı kullanarak hızlı ve güvenilir hizmet sunma kapasitemiz, enerji sektöründe fark yaratmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.