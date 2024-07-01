İzmir’in seçkin cemiyet hayatına mensup misafirlerin katıldığı kokteyl, keyifli bir akşam yaşattı. Profesyonel hizmeti, en modern şartlarda misafirlerine sunma parolası ile hareket eden Qualitasspa İzmir Agamemnon Thermal & Wellness Center, üyeleri için keyifli bir yaz etkinliği hazırladı.

Wyndham Grand İzmir Özdilek’te yer alan Qualitasspa’nın açık havuzunda, eğlenceli bir kokteyl düzenlendi. Gece için hazırlanan leziz ikramların yanı sıra Deniz Kınay ve Orkestrası’nın sunduğu hareketli müzik programı da geceye renk kattı. Davetliler müzik eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendiler. İlginin yoğun olduğu kokteyl, geç saatlere kadar devam etti.

Son aylarda SPA merkezin içinde birçok alanın yenilendiği Qualistasspa, seçkin bir üye profiline sahip. Qualitasspa’da; hijyenik ortamda, tamamen misafir odaklı, 5 yıldızlı bir hizmet sağlamak için geleneksel yöntemlerle teknoloji harmanlanıyor. Merkez; 365 gün, 06:00 - 23:00 saatleri arasında uzman spor eğitmeni kadrosu ile her yaştan misafire, kişiye özel programlar eşliğinde spor yapma imkanı sunuyor. Uzak Doğulu terapistlerin sunduğu masaj alternatifleri ile de zihinsel ve bedensel arınma sağlıyor.