İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta'nın QTruck ve QKaravan ile katıldığı 4'üncü BUMOK GLR Garaj Motosiklet Şenliği, Burdur'daki Kuşbaba Başgöz Yaylası'nda gerçekleştirildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Burdur'daki Bucak ilçesindeki Kuşbaba Başgöz Yaylası'nda Bucak Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen festivale, 4 bin 500 motosiklet tutkunu katıldı.

Quick Sigorta'nın festivale katıldığı QTruck ve QKaravan'ı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motosiklet kulüplerinin ve katılımcıların ilgi odağı oldu.

Quick Sigorta standını ziyaret edenler arasında AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Bucak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Göktur, Bucak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Çatlı ile Belediye Meclis Üyeleri Özcan Duran ve Ahmet Demir yer aldı.

Festival boyunca halat çekme, çivi çakma ve oryantiring gibi çeşitli etkinlikler düzenlenirken yöresel etkinlikler ve atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

Motosiklet gezginleri Dilek ve Özgür Candar çiftinden oluşan Quick Routes ekibi de festivalde yer alarak ziyaretçilere motosiklet yolculukları hakkında bilgi verdi.

Katılımcılar, resim ve seramik atölyelerinde farklı deneyimler yaşama fırsatı buldu. Festivalin üçüncü gününde voleybol turnuvası ve konserler düzenlenirken milli futbol takım maçları da izlendi.

Bucak'ın yöresel gösterileri ve seyirlik oyunları da festival boyunca büyük ilgi gördü. Protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen keşkek dövme töreni sonrasında tüm katılımcılara keşkek ikram edildi.

Quick Sigorta'nın bir sonraki durağı 11-14 Temmuz'da gerçekleşecek Akhisar Motofest olacak.