İSTANBUL (AA) - AkhisaRiders Motosiklet Derneği'nce 3'üncü Akhisar Motofest festivali, 11- 13 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre motosiklet camiasının dostu Quick Sigorta da "QKaravan" ve dopdolu içeriklerin yer aldığı standıyla eğlenceye ortak oldu.

Akhisar Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen festivalde, ülkenin dört bir yanından yüzlerce motor, kamp, karavan ve doğa tutkunu bir araya geldi. Üç gün süren festivalde çeşitli yarışmalar, folklor ekibi gösterileri, konserler, motosiklet şovları ve DJ performansları ile katılımcılar doyasıya eğlendi.

Quick Sigorta standı ise gezgin motosiklet sürücüleri Özgür ve Dilek Candar'lı Quick Routes ekibiyle misafirlerini ağırlarken, halat çekme, çivi çakma gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerle festivale renk kattı. Ayrıca, Quick Sigorta'nın bölgedeki acenteleri de QTeam ile birlikte hem eğlendi hem de sigorta hakkında bilgi vermek için destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Akhisar Motofest'te "QTruck" ve "QKaravan" ile yer alırken "Quick Routes" ile de standların katılımcılarına da çeşitli aktiviteler sunduklarını belirtti.

Yaşar, "Bu yılki motosiklet festivali yolculuğumuz başladığından beri QTeam dur durak bilmeden bir festivalden öbürüne koşuyor. Tüm motosikletlerle bir araya gelip şahane sohbetler etmek çok özel anlar bizim için. Quick Routes ekibimiz de yollarda neler yaşadıklarını, yol anılarını paylaştı bu sohbetlerde. Burada olmaktan son derece mutluyuz, çok keyifli anlar yaşadık. Haftaya Isparta’da olacağız ve sonrasında da aynı heyecanla takvimimizi takip edeceğiz." açıklamalarında bulundu.