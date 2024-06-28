İSTANBUL (AA) - Quick Sigorta'nın isim sponsorluğunda düzenlenen motosiklet festivalleri motofest bugün başladı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplam 9 duraktan oluşan motofestin bugün başlayan ilk ayağı 1. Quick Sigorta Erbaa MyEnduro Motofest 30 Haziran'a kadar sürecek.

Gezgin motosiklet sürücüleri Özgür ve Dilek Candar'lı çiftinin Quick Routes ekibi ve sürprizlerle dolu standıyla 60 gün boyunca 9 farklı şehirdeki motosiklet festivallerinde katılımcılarla bir araya gelecek.

QTruck ve QKaravan ile yola çıkan Quick Sigorta ekibi, katılımcıları eğlenceli aktivitelerle karşılayacak.

Motosiklet Festivali, QuickRoutes, QTruck, QKaravan ve QuickSigorta hashtag'leriyle festival boyu yaşanan eğlenceli anlar sosyal medyadan paylaşılacak.

Festivallerin geri kalanı ise şöyle:

"4-7 Temmuz Bucak Motosiklet Şenliği, 11-14 Temmuz Akhisar Motofest,18-21 Temmuz 1. Quick Sigorta Isparta Gölcük Motofest, 1-4 Ağustos Hatay Motofest, 9-11 Ağustos 1. Quick Sigorta Edirne Batıkale Motofest, 16-18 Ağustos 1. Quick Sigorta Gönen Gezginler Motofest, 23-25 Ağustos 1. Quick Sigorta Bilecik Motofest, 5-8 Eylül 12. Uluslararası Quick Sigorta Balıkesir Motofest."

- "Her yıl bu festivallere katılarak motosiklet güvenliğini destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, her yıl binlerce motosiklet sürücüsüyle yan yana geldiklerini belirtti.

Özsoy, motosiklet festivallerinin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda toplulukla buluşma ve onların ihtiyaçlarını daha yakından anlama fırsatı olduğunu aktararak "Her yıl bu festivallere katılarak motosiklet tutkusunu ve güvenliğini desteklemeye devam ediyoruz. Bu yıl da motorcularla bir araya gelerek hem eğlenceli anlar yaşayacağız hem de güvenli sürüş bilincini artıracağız. Hep birlikte büyük bir aile olduğumuzu hissediyoruz ve bu coşkuyu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, motosiklet festivallerine her yıl büyük bir hevesle katıldıklarını vurguladı.

Yaşar, 7 yıl önce motosiklet sürücülerinin güvenle satın alacağı bir sigorta ürünü yokken Quick Sigorta'nın yeni bir marka olmasına rağmen buradaki eksikliği kendilerine görev bildiklerini belirterek, "Önce ürünlerle hemen akabinde dış mekan mecralarda yayılan 'Motorcuyu Fark Et' kampanyalarıyla sürücülerin sorun ve ihtiyaçlarına daha da yakınlaştı. Geride bıraktığımız onca yılda da bağımız daha da güçlendi. Biz bu camiayı sahiplendikçe, camia da büyüdü desek yeridir. Bu dünyanın bir parçası olmaktan hep heyecan duyduk, duymaya da devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.