Rabia Işareti Ve 14 Ağustos Mısır'daki Olayların Küresel Etkisi

14 Ağustos Dünya Rabia Günü, adalet, insan hakları ve zulme karşı direnişi simgeleyen önemli bir anma günüdür. Bu gün, Mısır'da 2013 yılında yaşanan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran Rabia Meydanı katliamını anmak amacıyla her yıl anılmaktadır. Rabia Günü'nün tarihçesi ve anlamı, zulme karşı direnişin uluslararası bir sembolü olarak kabul edilen Rabia işareti ile derin bir bağa sahiptir.

Dünya Rabia Günü'nün kökeni ne?

14 Ağustos 2013, Mısır'da askeri darbe karşıtı protestoların yoğun olarak yaşandığı ve şiddetli baskılara maruz kalan Rabia Meydanı'ndaki olayların yıl dönümüdür. Bu özel gün, darbe karşıtı göstericilere yönelik gerçekleşen kanlı müdahaleyi anmak ve bu olayların hafızalarda canlı kalmasını sağlamak amacıyla ilan edilmiştir. Mısır'da yaşanan bu trajik olay, uluslararası alanda zulme karşı bir direniş ve adalet çağrısının sembolü haline gelmiştir.

Rabia işareti nedir?

Rabia işareti, sağ elin dört parmağının yukarıda tutularak başparmağın avuç içine katlanmasıyla yapılan bir el işaretidir. Arapça'da "dördüncü" anlamına gelen "Rabia" kelimesi, bu işaretin ismini aldığı Rabia Meydanı'ndaki olaylara atıfta bulunur. Rabia işareti, Mısır'daki darbe karşıtı hareketlerin ve direnişin sembolü olarak kabul edilir. Olayların ardından, bu işaret sosyal medya ve çeşitli platformlarda hızla yayıldı ve dünya genelinde darbe karşıtı eylemlerde kullanılmaya başlandı.

Mısır'daki katliam ve etkileri

3 Temmuz 2013'te Mısır'da General Abdülfettah el-Sisi'nin liderliğinde gerçekleştirilen askeri darbe, ülkenin demokratik olarak seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevden alınmasına neden oldu. Darbenin ardından, Mursi yanlıları Rabia ve Nahda meydanlarında büyük ölçekli oturma eylemleri düzenlediler. Bu barışçıl gösteriler, 14 Ağustos 2013'te güvenlik güçleri tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı.

14 Ağustos'taki Rabia Meydanı baskınında, polis ve askerler tarafından kullanılan mavzerler, buldozerler ve keskin nişancılar, göstericilere karşı yoğun bir şiddet uyguladı. Resmi verilere göre, bu baskında 632 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık iki bin kişi yaralandı. Olaylar, "Rabia Katliamı" olarak adlandırıldı ve bu gün, Mısır'daki darbe karşıtı direnişin ve adaletsizliğin sembolü haline geldi.

Dünya genelindeki etkileri nasıl oldu?

Rabia işareti ve Dünya Rabia Günü, sadece Mısır'da değil, dünya genelinde çeşitli ülkelerde zulme karşı direnişin bir sembolü olarak kabul edilmektedir. Arap Baharı sürecinde darbe karşıtı eylemlerde bulunan ülkelerden Tunus, Libya ve Yemen gibi yerlerde de Rabia işareti, adalet ve özgürlük arayışının simgesi olarak kullanılmıştır. Türkiye'de de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rabia işareti desteklenmiş ve bu işaret, ülkenin ulusal birliği ve bütünlüğünü simgeleyen bir anlam taşımıştır.

Türkiye'de Rabia işareti nerede kullanılmaya başlandı?

Türkiye'de Rabia işareti, özellikle 2013 sonrası dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktif bir şekilde kullanıldı. Erdoğan, bu işareti Mısır'daki darbe karşıtı direnişe destek vermek ve ülkesindeki siyasi söylemi güçlendirmek amacıyla benimsedi. Rabia işareti, Türkiye'de sadece Mısır'daki direnişin değil, aynı zamanda ülkenin ulusal birliğinin ve Müslüman toplulukların dayanışmasının sembolü olarak kabul edildi. Erdoğan, bu işareti "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkeleriyle ilişkilendirerek, Türkiye'nin ulusal birliğini ve bütünlüğünü ifade etti.