Rabia Soytürk'ün geçtiğimiz nisan ayında ilişkisini duyurduğu Vuruşan'ın, klip çekiminde tanıştığı şarkıcı Rabia Tunçbilek ile gizli buluşmalar gerçekleştirdiği iddia edildi.

Gizli buluşma

Samet Vuruşan, Rabia Soytürk ile dolu dizgin yaşadığı aşkın yanı sıra, birkaç ay önce tanıştığı Rabia Tunçbilek ile yakınlaştı. Klip çekiminde başlayan arkadaşlıkları, zamanla daha samimi bir hale geldi ve ikilinin Vuruşan'ın ofisinde gizlice buluştuğu öne sürüldü. Bu gizli buluşmaların ortaya çıkmasının ardından, Rabia Soytürk'ün vereceği tepki merakla bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak hem Rabia Soytürk hem de Samet Vuruşan'dan henüz bir açıklama gelmedi.