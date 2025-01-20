Son dönemin dikkat çeken isimlerinden oyuncu Rabia Soytürk ve mimar sevgilisi Samet Vuruşan, ayrılıklarının ardından yeniden barıştılar. Oyuncu Rabia Soytürk, "Duy Beni", "Veda Mektubu" ve "Kör Nokta" gibi yapımlarla tanınırken, Samet Vuruşan ile ilişkileri sıkça gündeme gelmişti.

Kaldıkları yerden devam ediyorlar

Soytürk ve Vuruşan, evlilik hazırlıklarına başlamış ve evlenme teklifinin ardından mutlu günlerini paylaşmışlardı. Ancak bir süre önce aralarındaki tartışmalar nedeniyle yollarını ayırmışlardı. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkararak bu ayrılığı duyurmuştu. Ancak, kısa süre içinde barıştıkları ve ilişkilerini tekrar başlattıkları öğrenildi.

Aşkları yeniden canlandı

Çift, ilişkilerinin tekrar başladığını sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu. Rabia Soytürk, evlenme teklifinin özel anlarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşarak, mutluluğunu tüm dünyaya ilan etti.