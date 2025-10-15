İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada yer alan “Radar cezalarında sürücülere tanınan yüzde 10’luk tolerans payının kaldırıldığı” yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek mevcut uygulamanın sürdüğünü vurguladı.

Açıklama metninden: “İddialar asılsız”

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Karayolları Trafik Kanun değişiklik taslağına istinaden bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, ‘Radar cezalarında sürücülere tanınan %10’luk tolerans payının kaldırıldığı, hız sınırını 1 km/s dahi geçen sürücülere para cezası kesileceği’ şeklindeki haber ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kanun taslağında hız cezalarının oransal bazlı yüzdelik artışı yerine, kademeli rakamsal artış ve yerleşim yeri içi/dışı ayrımı yapılmıştır.”

Tolerans uygulaması aynı şekilde devam ediyor

Açıklamaya göre, yeni düzenleme sonrası da mevcut hız toleransları korunuyor:

Yerleşim yerlerinde: 50 km/s hız sınırında %10 tolerans uygulanmaya devam edecek.

Yani ilk kademe ceza 56 km/s'den itibaren başlayacak.

Yerleşim yeri dışında: İki yönlü karayollarında 90 km/s sınırına %10 (yaklaşık 10 km/s) tolerans uygulanacak.

Bu durumda ilk kademe ceza 100 km/s’den itibaren geçerli olacak.

“Tolerans kalkmadı” vurgusu

Bakanlık, mevcut düzenlemeyle birlikte yerleşim yeri içinde 5 km/s,

yerleşim yeri dışında ise 10 km/s hız aşımı için ilk kademe toleransın devam ettiğini açıkladı.