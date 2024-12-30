Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, sahne kıyafetleriyle dikkat çeken Hadise ve Gülşen’i sert bir dille eleştirdi. El Roman, "Transparan kıyafetleri bana fazla geliyor, ne yapmaya çalışıyorlar?" dedi.

Estetik üzerine konuştu

Rafet El Roman, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan estetik haberlerine de tepki gösterdi. Botoks hakkında yorumda bulunan ünlü şarkıcı, "Ben hep böyleydim, yaptıranlara karşı değilim" ifadelerini kullandı.

Yusuf Güney'e eleştiri: "Hata üstüne hata yapıyor"

Kariyerinde desteklediği Yusuf Güney'in son dönemdeki açıklamaları hakkında da konuşan El Roman, "Şöhretini iyi kullanamadı, müziğiyle dikkat çekmeli" dedi.

Eski eşiyle barışma ihtimali yok

Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop ile barışma olasılığını reddederek, "Arkadaş olarak kalmak istiyorum" açıklamasını yaptı.