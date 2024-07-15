Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 4 Temmuz akşamı gerçekleşen bir soygun, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Müşteri gibi markete giren 20 yaşındaki Ali B., Hüseyin Ç.’nin marketinde bir süre dolaşıp keşif yaptı. Market sahibi rafları düzenlediği sırada, dalgınlığından faydalanan Ali B. yazar kasadan 6 bin lirayı çalıp hızla kaçtı.

Olay anını kaydeden güvenlik kamerası görüntüleri, Ali B.'nin ağzında sigarayla hırsızlık yapmasını ve hızla marketten çıkışını gösterdi. Hırsızlığı fark eden market sahibi Hüseyin Ç.’nin ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

"Şeytana uydum, parayı da harcadım"

Görüntülerden kimliği tespit edilen Ali B., aynı mahalledeki evine yapılan baskında yakalandı. Daha önce de ‘hırsızlık’ suçundan çok sayıda kaydı bulunan Ali B., emniyetteki sorgusunda, “Kasayı boş görünce şeytana uydum. Parayı da harcadım” itirafında bulundu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.