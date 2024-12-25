Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Fenerbahçe'nin mevcut durumuyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi. Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Hüseyin Yücel'in, İsmail Küçükkaya'nın programında Rahmi Koç'la yaşadığı diyaloğu aktarması dikkat çekti.

Rahmi Koç, Fenerbahçe'nin son durumuyla ilgili açıklamalarında, kulübün yaşadığı sıkıntılara olan üzüntüsünü vurguladı. Koç, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda, Fenerbahçe'nin durumuna duyduğu kaygıyı ifade etti. Beşiktaş Kulübü'nün mevcut başkanı Hüseyin Yücel, programda Rahmi Koç ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

"Fenerbahçe'ye çok üzülüyoruz"

Küçükkaya, "Rahmi Bey ayak üstü bana 'Ne olacak Beşiktaş?' dedi. Ben de 'Rahmi Bey, siz Sayın Adalı'yı mı Sayın Yücel'i mi destekliyorsunuz? Hangisini desteklerseniz o kazanır' dedim. Gülümsedi bana. 'Estağfurullah' dedi. Bir başka arkadaş 'Fenerbahçe'nin hali ne olacak?' dedi. Rahmi Bey de, 'Çok üzülüyoruz Fenerbahçe'ye.' dedi. Hatta Rahmi Bey, ablası için 'Bir kere Beşiktaş için dua etmedi ama tespih çekiyor, Kuran okuyor, Fenerbahçe için dua ediyor' dedi" diye konuştu.