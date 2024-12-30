Muğla Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, Amasya'da düzenlenen 60 sporcunun katıldığı Masa Tenisi Minikler-Yıldızlar En İyi 16’lar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu oldu.

Amasya'da şampiyonluk sevinci

28-29 Aralık tarihlerinde Amasya’da gerçekleşen Masa Tenisi Minikler Yıldızlar En İyi 16’lar Türkiye Şampiyonası’na 60 sporcu katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden 10 yaşındaki Milli Sporcu Aybige Feride Üstündağ, şampiyonada rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Başkan Aras’tan tebrik mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, Aybige Feride Üstündağ'ı ve antrenörü Hale Balım Üstündağ'ı kutlayarak başarılarının devamını diledi. Başkan Aras, Muğla’nın spor alanındaki başarısının artarak devam edeceğine olan inancını vurguladı.

Başkan Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden sporcularımızın elde ettiği başarılarla gurur duyuyoruz. Masa tenisi sporcumuz Aybige Feride Üstündağ, Amasya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olarak bizleri ve Muğla’mıza büyük sevinç yaşattı. Bu başarıda emeği olan başta masa tenisi antrenörümüz Hale Balım Üstündağ’a teşekkür ediyor, Aybige’yi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tüm branşlarda özveri ile mücadele eden sporcularımızla gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.