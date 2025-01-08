Milyonlarca Müslüman için büyük bir manevi anlam taşıyan Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan ayı bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. İlk sahur, 29 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece yapılacak ve Müslümanlar 1 Mart Cumartesi günü ilk oruçlarını tutacak.

Ramazan ayı boyunca oruç ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, sahur ve iftar sofralarıyla dini vazifelerini yerine getirecek. Ramazan ayı, 30 Mart 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Ramazan Bayramı ise 30 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.