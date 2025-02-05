Milyonlarca vatandaş on bir ayın sultanı Ramazan’ı bekliyor. Vatandaşların gündeminde on bir ayın sultanı Ramazan ayı var. Mübarek ay boyunca oruç tutacak, sahura kalkacak ve iftar açacak olan vatandaşlar, Ramazan ayına kaç gün kaldığını merak ediyor. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre detayları sizler için derledik. İşte 2025 Diyanet takvimi…

İlk oruç ne zaman tutulacak?

Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takviminde açıklandı. 2025 yılında Ramazan ayı bu sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece, İslam alemi ilk sahuruna kalkacak ve Ramazan oruçları tutulmaya başlanacak. Bu süreç boyunca Müslüman vatandaşlar oruç tutacak, iftar sofralarında bir araya gelecek, ibadetlerini yerine getirecek aynı zamanda harem ve günah olan şeylerden uzak durarak manevi olarak kendilerini yenileyecekler.

Ramazan ayı ne zaman bitecek?

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan ayının son günü olacak. Daha sonra ise Ramazan Bayramı kutlamaları yapılacak.