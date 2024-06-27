Fatih’te ‘Ramazan hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve hakim karşısına çıkan sanığın davasında mütalaa açıklandı.

Savcılık, sanığın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cerrahpaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten Pişkin'in, 31 Ocak'ta iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame geçen mart ayında İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede olay günü polise kesici ve delici alet yaralaması olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine "Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri" isimli iş yerine gidildiğinde, Pişkin'in bıçakla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisi alındığı belirtildi.

İddianamede sanık Baykut, 2021'den itibaren Muradı isimli şahsı görmediğini ancak Ramazan Pişkin'i bu kişi olarak bildiğini, Pişkin'i de ilk kez 2021'de sosyal medyadan gördüğünü söyledi.

Olaydan iki ay önce Pişkin'i Ramazan Hocanın Yeri isimli iş yerinde gördüğünü ve yanına gidip konuştuğunda ilk başta iyi bir hoca olarak düşündüğünü aktaran Baykut, ancak sohbetin devamında şahsın aslında Saboor Muradı olduğunu anladığını savundu.

Soruşturma tamamlandıktan sonra sanık Erkan Baykut hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.