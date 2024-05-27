Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ile ortaklaşa İzmir’de düzenlenen network buluşmasında konuşan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, İzmir'in sanayi ve iş dünyası, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığına dikkat çekti.İZMİR (İGFA) - TÜRKONFED, BASİFED ile ortaklaşa network buluşması düzenledi. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’ndeki toplantıya; TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay CHP İzmir Milletvekilleri Mahir Polat, Ednan Arslan, Rahmi Aşkın Türeli, Demokrat Parti İzmir Milletvekilleri Haydar Altıntaş, Mehmet Salih Uzun, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer, BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş katıldı.

Toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, BASİFED’in sadece İzmir'in değil aynı zamanda ülkemizin de etkili ve köklü iş dünyası kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi. Kaya, “BASIFED çalıştay ve network ağında olmaktan ve sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

“TÜRKONFED ÜLKEMİZE DEĞER KATIYOR”

“TÜRKONFED olarak, Türkiye'nin geleceğine yönelik bir vizyon oluşturduk” diyen Ramazan Kaya, “Bu vizyon, demokratikleşme ve herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir ülkeyi temel alıyor. Yaşam, eğitim, kariyer, istihdam, ekonomi ve girişimcilik alanlarında cinsiyet, yaş ve diğer farklılıklar gözetmeksizin tüm bireylerin eşit imkanlara sahip olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu vizyonu, 'Dijital Dönüşüm', 'Yeşil Dönüşüm' ve 'Toplumsal Dönüşüm' olarak adlandırıyoruz ve bu dönüşümleri ülkemizin her köşesinde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşüme uyum sağlamaları için eğitim, mentorluk ve destek sunuyoruz. Çocuklar, kadınlar ve gençlerin gelişimine odaklanan projelerle ülkemize değer katıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KURDUĞUMUZ HAYALLERE SİZLERLE ULAŞACAĞIZ”

TÜRKONFED’in, bölgelerdeki iş insanlarının finansmana erişimi kolaylaştırmak için bölge federasyonlarıyla güçlü bir köprü kurduğuna vurgu yapan TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Kaya, “Yıkıcı bir afetle geride bıraktığımız 2023 yılında, İzmir 15,2 milyar dolar ihracatla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladı. 2024 yılında da bu başarıyı sürdürmek için İzmir ve diğer illerimizde, TÜRKONFED olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kurduğumuz hayallere sizlerle ulaşacağız. TÜRKONFED, bölgelerdeki iş insanlarına finansmana erişimi kolaylaştırmak için bölge federasyonlarıyla güçlü bir köprü kurmuştur. Bu sayede, yerel ekonomilerin canlanması ve gelişmesi sağlanmaktadır. Bölge federasyonlarının, bölge ekonomilerinin güçlenmesinde kritik bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu toplantının önemi, bu işbirliklerinin pekiştirilmesi ve bölge ekonomilerine katkının artırılması açısından büyüktür. İzmir'in sanayi ve iş dünyası, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. 2024 yılı için iş dünyamızın öncelikli gündem maddeleri arasında enflasyonun kontrol altına alınması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve reform süreçlerinin hızlandırılması yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmak, İzmir'in ve ülkemizin ekonomik geleceği için büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.