Yeterli ve dengeli şekilde beslenildiği zaman Ramazan ayının rahat geçirilebileceğini aktaran Beslenme ve Diyet Uzmanı Burcu Akbeyaz, “Oruçluyken iftar ve sahur arasındaki sürenin iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bu süreyi doğru bir şekilde yönetebilirseniz gün içerisinde kendinizi çok daha iyi hisseder, açlık ve susuzluk gibi durumları çok daha az yaşarsınız. İftar ve sahur arasında yeterli seviyede sıvı tüketmeli, az ya da fazla miktarda yemek yeme gibi durumlardan kaçınmalısınız. Bu gibi durumlar sağlığınızı olumsuz şekilde etkileyebilir” dedi.

Vücudumuzun yüzde 70’inin sudan oluştuğunu ve Ramazan ayında su içmenin daha da önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Akbeyaz, “İftarımızı hurma veya zeytinle açıp, sonrasında bir bardak su tüketip, daha sonrasında ise bir kase çorba ile birlikte yemeğe devam edebilirsiniz. Çorbanızı içtikten sonra 5-10 dakika kendinize dinlenme süresi tanıyın. Ana öğüne bu şekilde daha kolay geçebilirsiniz. Ana öğün olarak, kırmızı et, tavuk, balık ya da etli sebze yemekleri yine aynı şekilde etli kuru baklagil yemeği tüketebilirsiniz” diye konuştu.





“KIZARTMADAN UZAK DURUN”

Sahur ve iftarda yemeklerin kızartma şeklinde pişirilmemesi gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Burcu Akbeyaz, “Yemekleri kızartarak tüketmekten kaçının. Yine iftarda ana öğünün yanında karışık mevsim salataları az yağlı şekilde tüketebilirsiniz. Salata her dönem olduğu gibi oruç tutarken de vücudunuz için vitamin ve mineral desteği sağlayacaktır. 4 yemek kaşığına denk gelen yoğurt, cacık veya bir su bardağı ayran tüketebilirsiniz. Bununla da kalsiyum, fosfor ve protein desteği almış olursunuz. Sahurda yiyeceğiniz bir adet haşlanmış ya da omlet şeklinde yumurta kaliteli protein olduğu için gün içerisindeki tokluk süresini uzatacaktır. Yine C vitamini olarak kapya biber tüketebilirsiniz. Antioksidan içeriği çok yüksek, domates, salatalık ve yeşilliklerle vitamin ve mineral ihtiyacınız karşılanır. Sahurda 1 bardak süt ya da 1 kase yoğurtla da güzel bir protein alternatifi sağlayabilirsiniz” dedi.



“YEMEKLERİ İYİ ÇİĞNEYİN, HIZLI YEMEYİN”

İftarda ve sahurda aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemeklerden, hamur işlerinden uzak durmak gerektiğinin altını çizen Akbeyaz iftarda çok hızlı yemekten kaynaklanan sindirim problemlerinin önüne geçmek için yemeklerin çok fazla çiğnenmesini tavsiye etti. İftarla sahur arasında ise meyve, kuru meyve, kabuklu yemişler, süt ve yoğurt gibi ara öğünler önererek, tatlı ihtiyacını karşılamak için şerbetli tatlılar yerine meyveli ve sütlü tatlıların yenilebileceğini dile getirdi.



“SAHUR YAPMAMAK KİLO VERDİRMEZ”

Sahur yapılmamasına karşı uyarıda bulunan Burcu Akbeyaz “Sahur yapmazsak daha hızlı kilo veririz” gibi bir durum söz konusu değil. Sahur yaparak gün içerisindeki açlığınızı dengelemiş olursunuz. Gün içerisindeki uzun açlık ve susuzluk sonrası bir anda aşırı sıvı alımı ve yemek tüketimine yönelmemek gerekir. Bir anda aşırı miktarda yemek yemek ya da sıvı almak, ani kramplar, baş dönmeleri, baş ağrısı ve mide bulantısına sebebiyet verebilir. Çok daha yavaş ve sakin bir şekilde yemeğinizi yemelisiniz” dedi.



“RAMAZAN PİDESİNİ DENGELİ TÜKETİN”

Yemeklerin çok yağlı ve baharatlı olmaması gerektiğine değinen Akbeyaz şunları söyledi:

“Kurubaklagil, sebze ve et grubu mutlaka dengeli şekilde tüketilmelidir. Yoğurt, ayran ve cacık gibi ürünleri de mutlaka beslenmenize eklemelisiniz. Asitli ve şekerli içecekler yerine, su, ayran, bitkisel çaylar ve şekersiz komposto gibi seçenekleri tercih edebilirsiniz. Ekmek olarak da, tam buğday ve çavdar gibi ekmekleri tüketebilirsiniz. Ramazan pidesi aylar sonra gelen bir besin olduğu için tüketelim ama miktarını güzel bir şekilde ayarlayalım. Günde 2 dilimden fazla ramazan pidesi tüketmemeye dikkat edin”