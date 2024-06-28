Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Göztepe, golcü oyuncusu Romulo Cardoso'yu takımda tutmayı başardı. Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve Orta Afrikalı orta saha Isaac Solet ile de resmi sözleşme imzalayan İzmir ekibi, Romulo'nun performansından memnun kaldı.

Romulo'nun Satın Alma Opsiyonu Kullanıldı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Brezilya'nın Atletico Paranaense takımından kiralanan 22 yaşındaki golcü oyuncu Romulo Cardoso'nun satın alma opsiyonu kullanılarak takımda kalması sağlandı. İzmir'e dönen Romulo, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde idmanlara katılmaya başladı. Geçen sezon 13 maçta 5 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çeken Romulo, Göztepe'nin hücum hattında önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Matheus Lis İçin Southampton'la Görüşmeler Sürüyor

Göztepe yönetimi, golcü transferinde hız kesmiyor. Matheus Lis'i takımda tutmak için İngiliz ekibi Southampton ile görüşmelerini hızlandırdı. Lis'in takımda kalması, Göztepe'nin gol yollarındaki etkinliğini artıracak önemli bir hamle olacak.

Nazım Sangare'nin Transferi Bekleniyor

Göztepe'nin transfer gündeminde sağ bek pozisyonu için de hareketlilik var. Takıma katılması beklenen isimlerden biri de Nazım Sangare. Sarı-kırmızılılar, Sangare ile resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.