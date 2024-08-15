Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maç, bordo-mavililerin Avrupa kupalarındaki 153. mücadelesi olacak. Trabzonspor, bugüne kadar Avrupa arenasında 152 maç oynadı ve bu maçlarda 56 galibiyet, 37 beraberlik, 59 mağlubiyet aldı. Toplamda 193 gol atarken, kalesinde 206 gol gördü.

Maç saat kaçta?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Avusturya'da Rapid Wien'e karşı mücadele edecek. İlk maçta Trabzonspor, sahasında Rapid Wien'e 1-0 mağlup olmuştu ve bu sonuçla play-off turuna yükselmek için rövanş maçında galibiyet arayacak. Bu akşam saat 19.00'da Allianz Stadı, Avusturya'da oynanacak maçta Trabzonspor'un tek hedefi galibiyet olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 97. Maç

Trabzonspor, Rapid Wien ile oynayacağı bu maçla birlikte UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 97. kez sahaya çıkacak. Bordo-mavililer, Avrupa'nın iki numaralı kupasında bugüne kadar oynadığı 96 maçta 38 galibiyet, 22 beraberlik, 36 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 130 gol atıp, 129 gol yedi.

En Farklı Galibiyet: Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında 6-0'lık skorla elde etti.

En Farklı Yenilgi: Karadeniz ekibi, en farklı mağlubiyetini ise 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Barcelona'ya karşı 7-2'lik skorla aldı.

Hami Mandıralı'nın Rekoru

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu, toplam 23 golle Hami Mandıralı. Mandıralı, Trabzonspor'un unutulmaz golcüleri arasında yer alıyor.

Maç hangi kanalda?

Trabzonspor, rövanş maçı için kadrosunda bazı değişikliklerle sahaya çıkacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın, savunmada Savic'in yokluğunda Mendy'yi, orta sahada ise Bardhi yerine Lundstram'ı tercih etmesi bekleniyor. Ayrıca Ozan Tufan'ın da ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtiliyor. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşması, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Bu Sezonki Performansı

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzemberok takımıyla karşılaştı ve her iki maçı da kazanarak turu geçti. Deplasmanda 2-0, evinde ise 1-0'lık galibiyetlerle başarılı bir başlangıç yaptı. Ancak, 3. eleme turu ilk maçında evinde Rapid Wien'e 1-0 yenildi. Bordo-mavililer, deplasmandaki rövanş maçında turu geçmek için mücadele edecek.

Trabzonspor, bu sezon oynadığı ilk 3 Avrupa maçında 3 gol atarken, kalesinde sadece 1 gol gördü. Rapid Wien karşısında turu geçmek için en az 2 farklı galibiyete veya 1-0'lık galibiyet durumunda uzatmalar veya penaltı atışları sonucunda turu geçmeye çalışacak.

İlk maçta evinde 1-0 mağlup olan Trabzonspor'un tur atlaması için iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Bordo-mavililerin tek farklı galibiyeti durumunda ise maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa, turu geçen takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Tur Atlama durumu:

Trabzonspor İki Farklı Galip Gelirse: Bordo-mavililer, iki farklı bir galibiyet elde ederse doğrudan play-off turuna yükselecek.

Tek Farklı Galibiyet Durumunda: Maç uzatmalara gidecek. Uzatmalar sonucunda eşitlik devam ederse, penaltılarla tur atlayacak takım belirlenecek.

Play-Off durumu:

Trabzonspor Tur Atlarsa: Play-off turunda, Braga (Portekiz) ile Servette (İsviçre) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Trabzonspor Elenirse: UEFA Konferans Ligi'ne geçiş yapacak ve burada play-off turunda Slask Wroclaw (Polonya) ile St.Gallen (İsviçre) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Muhtemel 11'ler

Rapid Wien: Hedl, Philippe, Cvetkovic, Grgic, Burgstaller, Sangare, Seidl, Jansson, Auer, Oswald, Beljo

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Denswil, Barisic, Mendy, Okay, Bardhi, Cihan, Visca, Trezeguet, Draguş