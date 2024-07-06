Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Doktor Mehmet Yıldırım, rapor vermediği iddiasıyla hasta ve yakını tarafından saldırıya uğradı.

Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yaşanan şiddet olayı, sağlık çalışanlarına yönelik artan tehdit ve saldırıları bir kez daha gündeme getirdi. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, istirahat raporu almak için hastaneye başvuran A.S. (20) ve yakını S.N.K. (22), tıbbi gereklilik olmadığı için rapor vermeyen Doktor Mehmet Yıldırım'a motosiklet kaskıyla saldırdı.

Şiddet olayı nasıl gelişti?

Hasta A.S., istirahat raporu almak amacıyla yakını S.N.K. ile birlikte Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Görevli Doktor Mehmet Yıldırım, tıbbi gereklilik görmeyerek rapor vermeyince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hasta ve yakını, doktora motosiklet kaskıyla saldırdı. Diz kapağı kırılan doktor, tedavi altına alındı.

Güvenlik ve polis ekipleri müdahale etti

Olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri, hasta ve yakınına müdahale ederek saldırganları etkisiz hale getirdi. Saldırganlar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü'nden açıklama geldi

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, olaya dair yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak şu ifadeleri kullandı: "Doktor Mehmet Yıldırım'a yapılan bu saldırı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez bir örneğidir. Olayın takipçisi olacağız ve gerekli hukuki işlemlerin yapılması için elimizden geleni yapacağız."