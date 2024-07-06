Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli nöbetçi doktor M.Y, bir hastaya rapor vermemesi üzerine hasta yakınıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle hasta yakını, doktora motosiklet kaskıyla saldırdı. Bu saldırı sonucunda doktorun diz kapağı kırıldı.
Saldırgan gözaltına alındı
Güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin zamanında müdahalesiyle saldırganlar etkisiz hale getirildi. İki kişi olay yerinde gözaltına alındı.
Ameliyat kararı verildi
Doktor M.Y, meslektaşları tarafından ilk müdahale edildikten sonra tedavi altına alındı. Yarın, diz kapağından ameliyat olması planlanıyor.
Soruşturma başlatıldı
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırganlar hakkında soruşturma başlatıldı. Olayın detayları adli makamlarca incelenmeye devam ediyor.