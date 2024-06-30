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Arı esnaf ziyaretlerinin ardından Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M.Arif Parmaksız tarafından Nevşehir’e kazandırılan Vanucci Mutfak isimli işyerinin açılış törenine katıldı.

Esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Arı, esnaflara belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA) Sık sık şehrin farklı noktalarında esnaflarla bir araya gelmeyi sürdüren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Sanayi Sitesi ve Lale Caddesi’nde işyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

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