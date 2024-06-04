Okullarda yürütülen "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" programının alt başlığı olan "Fiziksel Aktivite" ile okul çağı çocuklarının fiziksel, bilişsel, sosyal büyüme şartlarının geliştirilmesi ve öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanlarımızın da hareketli yaşama teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Raşit Efendi İlkokulşu öğrencileri yukarıdaki amaçlara ulaşmak ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Haziran 2024 Pazartesi günü Saat: 10.00'da Keşan Ismet İnönü Caddesi (Keşan Çarşı Merkezi) üzerinde bulunan esnafi ziyaret ederek, ziyaret edilen esnafa atık pilin zararları ile ilgili afiş ve atık pil toplama kutusu bırakılması etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik Çevre Koruma Kulübü tarafından gerçekleştirilmiş olup, etkinliğe Okul Müdürü Bülent Erkul, Müdür Yardımcısı Adem Arıcan, Kulüp Öğretmeni Musa Tapsız, 3/C Sınıfı öğrencileri ve velileri katıldılar.

Erkul bu etkinliğe katılan ve duyarlılıkları için tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.