İSTANBUL (AA) - Ray Sigorta, Brand Finance'in "Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında 125 şirketin arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ray Sigorta, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan Türkiye'nin En Değerli Markaları araştırmasının 2024 listesinde üçüncü kez yer aldı. Sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sebebiyle listedeki marka sayısı 100'den 125'e yükselirken, 25 yeni markanın dahil olduğu listedeki şirketlerin toplam değeri 14,7 milyar dolara ulaştı. Ray Sigorta araştırmada 113'üncü sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını belirtti.

Erdoğan, sektörün üzerindeki büyüme oranlarıyla 2024'te güçlü bir performans gösteren Ray Sigorta'nın başarısının uluslararası kuruluşlar tarafından da tescillendiğini vurguladı.

Sürdürülebilir karlılık ve sağlıklı büyüme hedefiyle iş stratejilerini yeniden yapılandırırken, 2023'te ortaya koydukları sonuçları 2024'e de taşıdıklarını ifade eden Erdoğan, "Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için en iyi sigorta şirketi olarak hayat dışı branşlarda ilk 6 şirket içinde yer almak adına kararlı ve emin adımlarla ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.

- Müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya gayret ediyoruz"

Erdoğan, hızla değişen müşteri beklentilerine karşı ortaya koydukları ürün çeşitliliği sayesinde sektörde ayrıştıklarının altını çizerek, müşteri ve iş ortaklarını merkeze alarak yaptıkları çalışmaların başarılı sonuçlarını uluslararası araştırmalarda da teyit ettiklerini aktardı.

Ray Sigorta olarak yenilikçi çözümlerle müşteri memnuniyetini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Farklılaşan yaşam döngüsü içerisinde ihtiyacı karşılayan doğru ürün ve markaya duyulan güven, sigortacılıkta başarıyı getiriyor. Bununla birlikte rekabetin üst düzeyde olduğu sigorta sektöründe, müşterilerimiz kendilerine iyi ve kötü zamanlarında yanında olacak bir yol arkadaşı arıyor. Bu doğrultuda aldığımız hızlı aksiyonlar ve verdiğimiz hizmetle müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamaya gayret ediyoruz. Başarımızın sırrı olan müşteri odaklı yaklaşımımız rehberliğinde müşteri memnuniyetinde çıtayı daha da yukarı çıkaracağız. Türkiye’nin en değerli markaları arasında yer almamızı sağlayan başta sigortalılarımız olmak üzere çalışanlarımız ve iş ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum"