"Baklava Sarısı" olarak adlandırılan 8 Milli Elektrikli Tren Seti, Türkiye'nin yerli ve milli üretim kapasitesini demiryolu sektöründe göstermek amacıyla geliştirilen projelerden biridir. Adını, tren setlerinin üzerindeki baklava dilimi şeklindeki desenlerden ve sarı renginden alıyor. Bu tren setleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Türkiye'nin demiryolu araçları üretiminde önde gelen kuruluşları tarafından üretiliyor.

Bu modern tren seti, Türkiye'nin demiryolu sektöründe milli ve yerli üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Adını, üzerindeki baklava dilimi şeklindeki desenlerden ve sarı renginden alan bu tren setleri, Gaziantep'te vatandaşlara hizmet verecek.

Peki ne işe yarayacak?

Yerli üretim ve teknoloji geliştirme

Bu tren setleri, Türkiye'nin yerli üretim kapasitesini artırmayı ve teknoloji geliştirme yeteneklerini göstermeyi amaçlıyor. Üretimde kullanılan parçaların büyük bir kısmı yerli tedarikçilerden temin edilmiştir.

Yolcu taşımacılığı

Milli Elektrikli Tren Setleri, şehirler arası ve şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılacak. Yüksek hız ve konfor sunan bu trenler, seyahat sürelerini kısaltarak yolculara daha hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sunacak.

Çevre dostu ulaşım

Elektrikli trenler, fosil yakıtlarla çalışan taşıma araçlarına kıyasla daha çevre dostudur. Karbon salınımını azaltarak, çevreye olan olumsuz etkileri minimuma indirir.

Ekonomik kazanımlar

Yerli üretim, dışa bağımlılığı azaltarak ekonomik tasarruf sağlar. Ayrıca, yerli üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte, Türkiye'de yeni iş imkanları yaratılır ve ekonomik büyümeye katkı sağlanır.

Modern ve güvenli ulaşım

Milli Elektrikli Tren Setleri, modern teknoloji ile donatılmış olup, yolculara güvenli ve rahat bir seyahat deneyimi sunar. Gelişmiş güvenlik sistemleri ve konforlu iç dizaynı ile ön plana çıkar.

Yüksek kapasite

Bu tren setleri, yüksek yolcu kapasitesi ile daha fazla insanın aynı anda taşınabilmesine olanak tanır, böylece ulaşım ağındaki yük azalır ve trafik yoğunluğu düşer.

Uluslararası rekabet

Milli tren setleri, Türkiye'nin uluslararası demiryolu araçları pazarında rekabet edebilirliğini artırır. Bu projeler sayesinde Türkiye, demiryolu araçları üretiminde bölgesel bir lider olmayı hedefler.