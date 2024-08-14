Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u mağlup ederek kupayı kazandıktan sonra, UEFA Süper Kupa mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici karşılaşma, Polonya'nın Varşova Stadyumu'ndaki PGE Narodowy Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak ve İsviçreli hakem Sandro Scharer tarafından yönetilecek.

Maç hangi kanalda?

Karşılaşma, TRT 1 ve Tabii platformlarından canlı olarak izlenebilecek.

Real Madrid, yaz transfer döneminde Kylian Mbappe'yi kadrosuna katarak büyük bir güç kazandı. Mbappe'nin bu maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de maçta süre alabileceği belirtiliyor. Real Madrid'in sahaya 4-3-3 dizilişiyle çıkması beklenirken, Toni Kroos'tan boşalan 6 numara pozisyonunda Luka Modric'in görev yapması muhtemel.

İtalyan teknik adamların taktik savaşı

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, kariyerinde daha önce dört kez Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Atalanta'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini ise geçen sezon finalde Bayer Leverkusen'i yenerek kariyerinin ilk kupasını kazandı. Gasperini'nin genellikle üçlü savunma ve 3-4-1-2 dizilişiyle oynayan takımı, Ancelotti'nin Real Madrid'i ile karşılaşacak. Bu taktiksel mücadele, seyircilere büyük bir futbol şöleni sunacak.

Bu Süper Kupa mücadelesi, hem Real Madrid hem de Atalanta için büyük bir prestij taşıyor. Real Madrid, kadrosuna eklediği yıldızlarla gücünü kanıtlamak isterken, Atalanta da Avrupa’daki başarısını pekiştirmeyi hedefliyor. Maçın sonucu, iki takımın sezon öncesi durumunu ve güç dengesini ortaya koyacak.