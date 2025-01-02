Avrupa'daki devre arası transfer dönemi 1 Ocak itibariyle başladı ve büyük kulüpler kadrolarını güçlendirmek için harekete geçti. İspanyol devi Real Madrid, hem savunma hattını güçlendirmek hem de sağ bek pozisyonunu takviye etmek için önemli isimlere yöneldi.

William Saliba'nın transfer durumu

Real Madrid, Arsenal’in genç stoperi William Saliba’yı kadrosuna katmak için önemli adımlar attı. İspanyol basınına göre, Arsenal oyuncusunu kadrosunda tutmak istese de Saliba, Real Madrid'e olumlu yanıt verdi. 23 yaşındaki Fransız savunmacı, 2019’da 30 milyon Euro karşılığında Arsenal’e transfer olmuştu ve kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Real Madrid’in Alman stoperi Antonio Rüdiger, Ekim ayında yaptığı açıklamada, Saliba’yı Madrid’de görmek istediğini belirtmişti.

Alexander-Arnold için teklif yapıldı

Real Madrid, sağ bek pozisyonunda eksiklik yaşayan kadrosu için Liverpool’un 26 yaşındaki yıldızı Alexander-Arnold ile ilgileniyor. Sezon başında sakatlık geçiren Carvajal’ın yerine bir alternatif arayan İspanyol ekibi, İngiliz futbolcu için Liverpool’a 20 milyon Sterlinlik teklif yaptı. Ancak Liverpool, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Arnold için bu teklifi geri çevirdi ve oyuncusuyla sözleşme yenilemeyi planlıyor.