İspanya Süper Kupa'nın heyecan dolu yarı final mücadelesinde, Real Madrid sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. Real Madrid, geçtiğimiz hafta Dep Minera'yı 5-0 mağlup ederken, milli yıldız Arda Güler iki golle maçın yıldızı olmuştu. İspanyol devi, yarı finalde Mallorca'yı mağlup ederek kupada finale yükselmeyi hedefliyor.

Mallorca maçında rotasyon yapılabilir

Real Madrid, liderliği ele geçirdiği LaLiga'da son haftalarda yıldız oyuncuları Bellingham ve Mbappe ile dikkat çekerken, Arda Güler de bu sezon gösterdiği performansla takdir topluyor. Ancelotti'nin öğrencileri, ligdeki Las Palmas maçı öncesinde Mallorca karşısında rotasyon yapması bekleniyor.

Maç ne zaman ve nerede oynanacak?

Real Madrid - Mallorca maçı, 9 Ocak Perşembe günü Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak. Mücadele, Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Mallorca, bu sezon LaLiga'da dengeli bir grafik çiziyor ve 19 maçta 9 galibiyet elde etti. Cyle Larin, 5 golle takımının en golcü ismi olarak öne çıkıyor. Real Madrid ise kupada finale yükselmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Yarı finalin diğer ayağında Athletic Bilbao ile Barcelona kozlarını paylaşacak.

Real Madrid'de Carvajal ve Eder Militao gibi önemli isimlerin sakatlıkları bulunurken, Mallorca'da önemli bir eksiklik gözükmüyor. Bu önemli karşılaşmada her iki takım da finale çıkmak için mücadele edecek.