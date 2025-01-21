Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg’u konuk edeceği zorlu maçta, La Liga'daki muazzam formunu devam ettirerek Avrupa'da da güçlü bir rakip olduğunu göstermek istiyor.

Takımların lig performansı

Real Madrid, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 46 puanla La Liga'nın zirvesinde yer alıyor. Salzburg ise Bundesliga'da 26 puanla 5. sırada bulunuyor ve Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında başarılı olmak için bu maçta iyi bir sonuç almak zorunda.

Real Madrid, La Liga'da gösterdiği güçlü performansla adeta zirveye tırmandı. Son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 46 puana ulaşan Los Blancos, ligde 1. sırada yer alıyor. Karşılarında bu kez Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir rakip var. Takımın hücum hattı ve savunmasıyla oldukça formda olduğunu söylemek mümkün.

Real Madrid - RB Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 22 Ocak 2025

22 Ocak 2025 Saat: 23:00

23:00 Yayın: TRT 1, tabii

TRT 1, tabii Stadyum: Estadio Santiago Bernabeu

Estadio Santiago Bernabeu Hakem: G. Nyberg

Arda Güler oynayacak mı?

Hem Real Madrid hem de Salzburg için büyük bir önem taşıyan bu karşılaşma, gruptaki son haftalar öncesinde büyük bir heyecana sahne olacak. Genç yıldız Arda Güler’in ise bu maçta yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.