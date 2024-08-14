UEFA 2024 Süper Kupa Finali, Varşova'da gerçekleşti. Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek kupayı 6. kez müzesine götürdü. İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti de Süper Kupa'yı en fazla kazanan teknik direktör oldu.

Mbappe ilk 11'de

Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund'u yenerek kupaya uzanan İspanyol ekibi, Avrupa Ligi'nde Leverkusen'i eleyen Atalanta ile Süper Kupa maçına çıktı. Yeni transfer Kylian Mbappe de Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanan finali Madrid 2-0 kazandı. Maçın 2. golü Mbappe'den geldi.

⚽ GOLL | Mbappe, Real Madrid'e 'Merhaba' dedi. Bellingham'ın nefis asistini çok kolay bitirdi! Şimdi skor 2-0. pic.twitter.com/Wm9mvF97f6 — TRT Spor (@trtspor) August 14, 2024

İlk gol Valverde'den

Maçın ilk yarısı Atalanta, Real Madrid'e karşı etkili bir performans göstermiş olsa da ikinci yarıda eflatun beyazlılar yıldızlarıyla ön plana çıktı. Maçın 59. dakikasında Vinicius Jr.'ın çevirdiği topu Uruguaylı orta saha Federico Valverde boş kaleye bırakmakta zorlanmadı.

⚽ GOLL | Vinicius rakibini mükemmel geçti, Valverde'ye 'Al da at' dedi. Real Madrid önde! pic.twitter.com/1PlkzrC5PW — TRT Spor (@trtspor) August 14, 2024

Arda Güler 89'da oyuna girdi

Vinicius Jr. yerine 89. dakikada oyuna giren Arda Güler, Süper Kupa ile birlikte toplamda Real Madrid ile dördüncü kupasını kazanmış oldu.

⚽ | Milli yıldızımız Arda Güler oyunda 💫 pic.twitter.com/5rKBZv0Ngq — TRT Spor (@trtspor) August 14, 2024