Real Madrid, oyuncularının yeni sezon formalarındaki numaraları açıkladı. Kulübün resmi hesabından yapılan duyuruya göre, Arda Güler bu sezon 15 numaralı formayı giyecek. Forma numaralarında yapılan diğer değişiklikler ise şu şekilde:

Camavinga, 12 numaradan 6 numarayı giyecek.

Valverde, 15 numaradan 8 numarayı giyecek.

Tchouameni, 18 numaradan 14 numaralı forma numarasına geçti.

Vallejo ise 18 numarayı giyecek.

Ayrıca, Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappé ise 9 numaralı formayı terletecek.