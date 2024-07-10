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Real Madrid, oyuncularının yeni sezon formalarındaki numaraları açıkladı. Kulübün resmi hesabından yapılan duyuruya göre, Arda Güler bu sezon 15 numaralı formayı giyecek. Forma numaralarında yapılan diğer değişiklikler ise şu şekilde:

  • Camavinga, 12 numaradan 6 numarayı giyecek.
  • Valverde, 15 numaradan 8 numarayı giyecek.
  • Tchouameni, 18 numaradan 14 numaralı forma numarasına geçti.
  • Vallejo ise 18 numarayı giyecek.

Ayrıca, Real Madrid'in yeni transferi Kylian Mbappé ise 9 numaralı formayı terletecek.

Editör: Mehrican Candemir