İspanyol devi Real Madrid, Brezilya'nın Palmeiras takımından genç forvet Endrick'i transfer etti. 17 yaşındaki yıldız oyuncu için 47.5 milyon euro bonservis ücreti ödenirken, Endrick, Real Madrid'de 16 numaralı formayı giyecek.

Transfer detayları

Real Madrid, geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen 17 yaşındaki Brezilyalı forvet Endrick'i transfer etti. Palmeiras'tan yapılan bu transfer için İspanyol kulübü, 47.5 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etti. Endrick, Real Madrid'de 16 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid, yeni transferi 18 yaşındaki Brezilyalı forvet Endrick için Santiago Bernabeu'da bir imza töreni düzenlerken törene Real Madrid Başkanı Florentino Perez, teknik direktör Carlo Ancelotti ve birçok kulüp yetkilisi katıldı. Endrick, duygusal anlar yaşadığı törende gözyaşlarını tutamadı.

Florentino Perez'den hoş geldin mesajı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, törende yaptığı konuşmada kulübün hem deneyimli yıldızlara hem de gelecek vaadeden genç yeteneklere yatırım yaptığını belirtti. Perez, "Tüm Real Madridlilerin umutlarını güçlendirmek için çabalıyoruz. Dünyanın en iyileri olan harika oyuncuların yanında, geleceğin yıldızı olabilecek gelecek vaadeden gençlere de yatırım yapıyoruz. Kulübe hoş geldin Endrick," ifadelerini kullandı.

Endrick'in duygusal anları

Törende konuşma yapan Endrick, Real Madrid'e transfer olmanın kendisi için büyük bir hayal olduğunu belirtti. Gözyaşlarına hakim olamayan genç oyuncu, "Santiago Bernabeu'ya gelen tüm taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Taraftarlarımız çok heyecanlı ve çılgın... Ben de çocukluğumdan beridir Real Madrid taraftarıyım ve şimdi de taraftarı olduğum kulüpte oynayacağım. Ben ve ailem çok mutluyuz," dedi.

Az kalsın ismi Di Stefano olacakmış

L'Equipe'ye konuşan Brezilyalı futbolcu, Real Madrid ile olan hikayesinin daha doğmadan önce başladığını söyledi ve şunları ekledi:

"Babam ismimi Alfredo di Stefano koymak istemiş ancak annem buna izin vermemiş."