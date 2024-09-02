Real Madrid'in 2021 yılında Palmeiras'tan kadrosuna kattığı genç yetenek Endrick, geleceği hakkında kritik bir karar aşamasında. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte, genç oyuncunun bu kış transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılabileceği gündeme geldi.

Real Madrid'in bu sezon kadrosuna Kylian Mbappe'yi katması, Endrick'in takım içerisindeki rekabeti artırarak yeni hazırlıklara yönelmesine neden oldu. İspanyol basınından AS'ın haberine göre, Brezilyalı genç oyuncu, hem daha fazla forma şansı bulmak hem de 2026 Dünya Kupası'na hazırlık yapmak amacıyla bu kış başka bir takıma kiralık olarak gitmeyi değerlendirebilir.

Endrick, Real Madrid'e aynı yaşta transfer olan ve şu anda takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rodrygo ve Vinicius Jr.'ın izinden gitmek istiyor. Bu nedenle, gelişimini hızlandırmak ve düzenli oynama süresi elde etmek adına kiralık olarak başka bir kulübe transfer olma seçeneği üzerinde duruyor.