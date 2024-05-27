Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Kongre Merkezi Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda gerçekleşen "Türkiye Yüzyılı Anayasası Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, "Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Darbecilere Yönelik Net Mesaj

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kim ne derse desin Yassıada mahkemelerinde türlü baskılara işkenceye maruz kalan her 3 devlet adamımız isimlerini milletimizin gönlüne şehit olarak yazdırmışlardır. Bu millet merhum Menderes ve arkadaşlarını her zaman şükranla ve biraz da idamlarına engel olamamanın mahcubiyetiyle hatırlayacaktır. Üzerinden değil 64 sene asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz."