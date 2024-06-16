Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Okluk Millet Camii'nde bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti.

Ayasofya ve Harem-i Şerif Açılışlarına İşaret Etti

Erdoğan, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Ayasofya Camii'nin açılışının kendileri için kutlu bir an olduğunu belirterek, Harem-i Şerif'in de açılışının millete nasip olmasını diledi.

Kurban Bayramı'nın Anlamı ve Birlik Mesajı

Cumhurbaşkanı, Kurban Bayramı'nın Hazreti İbrahim ile Hazreti İsmail arasındaki manevi bağlantıyı hatırlatarak, bu bayramın birlik ve dayanışma içinde geçmesi gerektiğini vurguladı. "Birbirimizi sevmeliyiz ve beraber olarak bu millet yolunda ilerlemeliyiz" diyen Erdoğan, toplumun birlik içinde olmasının önemine dikkat çekti.

Vatandaşlarla bayramlaştı

Akrabalar arasındaki muhabbetin devam ettirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, bayramlarda anne baba ve büyüklerin ziyaret edilmesinin önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"Bayramlar bu noktada hele hele dini bayramlar bir vesiledir. Bu vesileyi en güzel şekilde icra etmeliyiz. Kurban Bayramı'nda bu yakınlığı yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Yakınlarımızı ziyarette en ufak bir inşallah sıkıntı olmamalı. Dargınlar küskünler varsa bir olmalıyız, beraber olmalıyız, bu dargınlığı küskünlüğü atmalıyız. Bahane mümkün değil, bu bahaneleri aşarak inşallah milletçe bunu başarmalıyız. Biz Müslümanız, Müslüman'a da bu yakışır. Ben bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm şehitlerimizin ruhlarına, onlar biliyorsunuz Peygamberimizin varisleridir, komşularıdır, şühedanın bu ülkedeki yaptıklarıyla şu anda bu günlere geldik, ayaktayız, bu vesileyle tüm şühedanın ruhlarına, tüm geçmişlerinin ruhlarına Fatiha okuyalım. Bayramınızı da tebrik ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşarak sohbet etti. Vatandaşlar ve çocuklar, Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.

Bayram namazına Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz ile Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de katıldı.