İSTANBUL (AA) - Red Bull Back Line, Mersin'de gerçekleştirilen ilk eleme turu ile başladı.

Redbull'dan yapılan açıklamaya göre, etkinliğin 13-14 Temmuz'daki ilk eleme etabının tamamlanmasının ardından Milli Takım, Mersin Mix Voleybol, Atom Energy ve Çilekler takımları Türkiye finalinde mücadele etmeye hak kazandı.

Etkinliğe katılan takımların formalarını Beymen Club'ın tasarladığı Red Bull Back Line'da, takımlar, bir veya iki yedek olmak üzere beşer veya altışar oyuncudan oluşuyor. Her takımda sahada en az bir kadın ya da bir erkek oyuncu bulunması gerekiyor.



Etkinlikte üç set üzerinden oynanan maçlarda seti kazanan takımın sahası bir metre daralıyor. Böylelikle seti kazanan ekip skor avantajının yanında daha küçük sahada oynama avantajı da elde ediyor.

Turnuvada, 4 ana ve 2 yedek oyuncudan oluşan takımlar 11 puanlık üçer set olarak düzenlenen müsabakalarda karşılaşacak. Karşılaşmalarda her iki takımın da sahada en az 1 kadın ve 1 erkek oyuncu bulundurması gerekiyor.

Red Bull Back Line'da eleme heyecanı 20-21 Temmuz'da İzmir'de devam edecek. Son eleme turu ise 26-27 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşecek. Ülke kazananının belirleneceği turnuvanın finali de 28 Temmuz'da yine İstanbul'da tamamlanacak.

Etkinliğe başvurular, Red Bull'un internet sitesinden yapılabiliyor.